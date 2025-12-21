Armani l’icona di eleganza A gran richiesta le mostre Brera e Silos estese a maggio

Armani, simbolo di eleganza e raffinatezza, ha visto le sue mostre a Brera e Silos estese fino al 3 maggio 2026, in risposta all'interesse crescente del pubblico. La prima, inaugurata personalmente nel suo Silos, e l'altra, presentata postuma a Brera, evidenziano il valore duraturo del suo lavoro e la sua influenza nel mondo della moda e dell'arte.

Una mostra l'aveva inaugurata personalmente nel suo Silos, l'altra, a Brera, era stata svelata dopo la sua morte: entrambe le esposizioni che celebrano il genio creativo di Giorgio Armani, hanno registrato un'affluenza tale che, a grande richiesta, saranno prorogate fino al 3 maggio 2026. C'è ancora tempo, dunque, per visitare le ultime due mostre curate dallo stilista: una allestita presso ArmaniSilos, l'altra co-prodotta con la Pinacoteca di Brera. Con una narrazione avvolgente e intima, "Giorgio Armani Privé 2005-2025, Vent'anni di Alta Moda" accompagna lo spettatore in un viaggio suggestivo attraverso l'intero spazio di ArmaniSilos.

