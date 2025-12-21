Arena nel finale la Roma Primavera vince l’ultima del 2025 | 1-0 al Verona

Sembra essersi messa alle spalle il momento complicato la Roma Primavera, che dopo la vittoria per 5-0 sul Monza si impone anche contro il Verona. Alla formazione di Guidi basta un gol realizzato nel finale da Arena, che permette di chiudere il 2025 nel migliore dei modi, raggiungendo quota trenta punti ed agganciando momentaneamente la vetta della classifica. Una gara però non semplice quella disputata al Tre Fontane, con i giallorossi che non hanno particolarmente brillato, trovando però un successo di fondamentale importanza. Fin dall'inizio della gara la Roma Primavera fatica ad imporre ritmo alla gara, con il Verona che si difende senza particolari problemi e prova a farsi vedere anche dalle parti dell'estremo difensore giallorosso.

Arena incide, la traversa preserva: Primavera, 1-0 sul Verona e quota 30 punti - Partita poco intensa al "Tre Fontane", ma all'81' c'è la rete del classe 2009 a decidere. ilromanista.eu

Ci pensa Arena: la Roma batte l'Hellas e torna in vetta. X tra Frosinone e Sassuolo - Assist di Litti e sigillo di Arena: al Tre Fontane l'Hellas Verona va ko. gazzettaregionale.it

