Tempo di lettura: < 1 minuto Domani 22 dicembre, dalle 13:00 alle 14:00 la Fiamma Olimpica farà tappa presso l’area archeologica di Pompei. Quattro tedofori – Maria Marinella Biacca, Immacolata Cerasuolo, Sandro Cuomo, Kujtim Gazide – partendo dall’arena dell’anfiteatro, attraverseranno la città antica percorrendo via dell’Abbondanza fino al Foro. Lungo l’itinerario percorso dalla Fiamma, i visitatori potranno nuovamente ammirare l’intera facciata dell’insula dei Casti Amanti, finalmente liberata dai ponteggi e transenne dell’articolato intervento di scavo e restauro portato avanti da oltre due anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Area archeologica di Pompei, attesa per il passaggio della Fiamma Olimpica

