Arcugnano Vicenza auto si schianta contro un muro | morto un 19enne

Auto con quattro giovani si schianta contro un muretto: morto sul colpo un 19enne - Un'auto con a bordo quattro giovanissimi si è schiantata contro un muretto nella tarda serata ad Arcugnano: un 19enne è morto sul colpo. ecovicentino.it

Auto contro un muro nella notte, morto un ragazzo di 19 anni: è rimasto incastrato tra le lamiere. Feriti due coetanei e una 17enne che erano con lui - Tragedia nella notte di sabato 20 dicembre sulle strade di Arcugnano, in provincia di Vicenza, dove un'auto si è schiantata contro un muro. ilgazzettino.it

NATURAFIMON Un nuovo progetto di cui siamo partner insieme a Veneto Agricoltura, Provincia di Vicenza e diversi altri partner. In progetto per la rinaturalizzazione del Lago di Fimon (Arcugnano, Vicenza) che ci vedrà impegnati nella comunicazione e nella facebook

