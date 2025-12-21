Arcugnano Vicenza auto si schianta contro un muro | morto un 19enne
Oltre alla vittima, a bordo della vettura c'erano altre tre giovani, tutti feriti in modo grave e ricoverati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Schianto nella notte, muore un 19enne: tre ragazzi in ospedale.
Incidente ad Arcugnano, si schianta con l'auto contro un muro: muore un giovane, 3 feriti - Dai primi rilievi si sarebbe trattato di un uscita di strada senza coinvolgimento di terzi ... rainews.it
Auto con quattro giovani si schianta contro un muretto: morto sul colpo un 19enne - Un'auto con a bordo quattro giovanissimi si è schiantata contro un muretto nella tarda serata ad Arcugnano: un 19enne è morto sul colpo. ecovicentino.it
Auto contro un muro nella notte, morto un ragazzo di 19 anni: è rimasto incastrato tra le lamiere. Feriti due coetanei e una 17enne che erano con lui - Tragedia nella notte di sabato 20 dicembre sulle strade di Arcugnano, in provincia di Vicenza, dove un'auto si è schiantata contro un muro. ilgazzettino.it
