Arcimboldi Tra sogni e desideri | Un concerto show per le famiglie

Il concerto “Tra sogni e desideri” di Arcimboldi è pensato come uno spettacolo musicale rivolto alle famiglie, con un approccio educativo ispirato al mondo Disney. Un’occasione per condividere momenti di musica e magia in un ambiente accogliente. Educazione disneyana. Inutile negare. Anche i più cattivi fra noi sono cresciuti a pane e Cenerentola, Biancaneve e Gli Aristogatti.

Educazione disneyana. Inutile negare. Anche i più cattivi fra noi sono cresciuti a pane e Cenerentola, Biancaneve e Gli Aristogatti. Un immaginario collettivo. Di cui si nutre "Tra sogni e desideri", domani e dopo agli Arcimboldi. Sul palco le più belle colonne sonore della Disney. Un secolo di cinema (e di musica). Con protagonista Diana Del Bufalo. Con lei la voce narrante di Francesco Pannofino, l’orchestra Filarmonica di Benevento diretta dal M. Marco Attura, un coro e una manciata di performer. Insomma: un grande show di musica per le famiglie. Che torna dopo il sold out della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arcimboldi, “Tra sogni e desideri“: "Un concerto show per le famiglie" Leggi anche: "I sogni son desideri": il concerto, emozioni e applausi al Teatro Golden Leggi anche: La magia dei classici Disney, al teatro Golden lo spettacolo "I sogni son desideri – il concerto" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Arcimboldi, “Tra sogni e desideri“: Un concerto show per le famiglie; Tra sogni e desideri: Diana Del Bufalo al TAM con le più belle colonne sonore Disney; Tra sogni e desideri, Diana Del Bufalo torna all’Arcimboldi. I sogni son desideri – il concerto, emozioni e applausi al teatro Golden - I sogni son desideri – il concerto, emozioni e applausi al teatro GoldenUn viaggio ricco di emozioni attraverso i celebri capolavori Disney. blogsicilia.it "I Sogni son Desideri - Il concerto" al Teatro Golden di Palermo - Venerdì 19 dicembre 2025 (alle 17:00 e alle 21:00), il TEATRO GOLDEN di PALERMO ospita "I SOGNI SON DESIDERI - guidasicilia.it

La magia dei classici Disney, al teatro Golden lo spettacolo “I sogni son desideri – il concerto” 2025 - Tutto pronto a Palermo per l’11° edizione di “I sogni son desideri – il concerto”, spettacolo organizzato da Rain Produzione con la direzione artistica di Mirko Ciulla. mondopalermo.it

Radio1 Rai. . #Musica Nuova sfida per #UmbertoTozzi che annuncia i casting per individuare la protagonista del musical #Gloria: "Uno dei sogni più importanti della mia carriera". Il debutto il 23 ottobre 2026 agli Arcimboldi di Milano. L'intervista di @marcella. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.