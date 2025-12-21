La polizia ha effettuato un intervento negli uffici della Provincia di Caserta, coinvolgendo appalti, partecipate e attività sportive. Si tratta di un nuovo fronte investigativo che potrebbe riaccendere l’attenzione sull’ente, già oggetto di numerose inchieste giudiziarie negli ultimi anni.

Un nuovo fronte investigativo potrebbe presto riaccendere l’attenzione sulla Provincia di Caserta, ente già segnato negli ultimi anni da una lunga sequenza di inchieste giudiziarie. Nei giorni scorsi, infatti, la Polizia di Stato ha effettuato un accesso negli uffici provinciali situati nell’area. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Appalti, partecipate e sport: blitz della polizia negli uffici della Provincia.

