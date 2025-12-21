Como – Sarà l'autopsia a stabilire con certezza le cause della morte di Graziella Botta, la donna di 77 anni trovata morta ieri sera nella sua casa di Uggiate con Ronago (Como) accanto al marito, per quello che al momento gli inquirenti classificano come un caso di omicidio-suicidio. Ma se nel caso del marito - Roberto Bianchi, 78 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto ricoperto di sangue probabile conseguenza di una o più ferite autoinferte ai polsi -, per la donna il quadro è tutt'altro che chiaro. Il biglietto di scuse lasciato dall’uomo. Era stesa esanime sul letto senza evidenti segni di violenza (accanto al cane di casa, lui pure morto), al punto che almeno in una prima fase gli inquirenti avevano ipotizzato che il suicidio di lui fosse stato conseguenza della morte della moglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anziani morti in casa a Uggiate: il marito ha lasciato un biglietto di scuse. La donna e il cagnolino potrebbero essere stati soffocati

Leggi anche: Chi erano marito e moglie trovati senza vita in casa a Uggiate con Ronago: il biglietto di scuse e le ipotesi

Leggi anche: Il marito e la moglie anziana e malata morti in casa, dramma in un'abitazione di Uggiate: la pista dell’omicidio-suicidio. Ecco cosa sappiamo

