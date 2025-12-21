Anticipazioni Verissimo del 21 dicembre | Rocío Muñoz Morales racconta una nuova fase di vita

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimo appuntamento con il salotto di Verissimo prima delle feste natalizie: Silvia Toffanin torna a farci compagnia nel pomeriggio domenicale di Canale 5 con una puntata ricca di ospiti speciali, sorprese e storie che emozionano. Tra musica, risate, confessioni intime e ricordi che scaldano il cuore, non mancheranno momenti di riflessione, nostalgia e curiosità sul dietro le quinte della vita dei protagonisti. Una puntata che promette di farci commuovere e soprattutto sentire vicini, anche a distanza di uno schermo. “Verissimo”, gli ospiti del 21 dicembre. Oggi, domenica 21 dicembre 2025, Silvia Toffanin torna su Canale 5 a partire dalle 16 con una nuova puntata di Verissimo, pronta a regalarci un pomeriggio tra emozioni, curiosità e un po’ di magia natalizia. 🔗 Leggi su Dilei.it

