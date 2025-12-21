Anticipazioni L’Eredità Gran Galà Telethon del 21 dicembre | tutti gli ospiti

Una serata speciale tutta da vivere quella di L’Eredità Gran Galà Telethon, dove il gioco si trasforma in spettacolo e la solidarietà è protagonista. Domenica 21 dicembre Marco Liorni torna alla guida del gameshow in una veste diversa, portando sullo schermo un mix di intrattenimento, emozione e partecipazione a un’iniziativa che fa davvero la differenza. Protagonisti assoluti di questa puntata saranno coppie di volti noti pronte a sfidarsi tra quiz, prove sorprendenti e, naturalmente, la celebre Ghigliottina. L’appuntamento promette risate, colpi di scena e musica, offrendo al pubblico momenti di puro divertimento e coinvolgimento. 🔗 Leggi su Dilei.it

