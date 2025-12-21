Anticipazioni Domenica In del 21 dicembre | tra gli ospiti anche Andrea Delogu e Nikita Perotti

Come ogni domenica, anche oggi, 21 dicembre, Mara Venier torna su Rai 1 con una nuova puntata di Domenica In. Tra gli ospiti della giornata ci saranno Andrea Delogu e Nikita Perotti, pronti a partecipare al consueto appuntamento domenicale. La puntata si preannuncia ricca di interviste e momenti di intrattenimento, offrendo agli spettatori un’occasione di approfondimento e relax prima della settimana natalizia.

Come ogni domenica, anche oggi, 21 dicembre, Mara Venier torna su Rai 1 con una nuova puntata di Domenica In. Un appuntamento ormai fisso, a maggior ragione alle porte delle feste, in cui la conduttrice accoglie in studio tanti volti noti dello spettacolo per raccontare storie, condividere emozioni e regalarci qualche ora di intrattenimento. Musica, tv e attualità, con ospiti d’eccezione: tra questi anche Nikita Perotti e Andrea Delogu, freschi vincitori di Ballando con le Stelle 2025. Domenica In, gli ospiti del 21 dicembre. Una puntata ricca di ospiti e grandi emozioni quella condotta da Mara Venier domenica 21 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Domenica In del 21 dicembre: tra gli ospiti anche Andrea Delogu e Nikita Perotti Leggi anche: Anticipazioni Domenica In 7 dicembre: Andrea Delogu e la verità su Nikita Perotti. Gli ospiti della Venier Leggi anche: Che succede tra Andrea Delogu e Nikita Perotti? Nessuno se lo aspettava Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Amici 25, le anticipazioni della puntata di domenica 21 dicembre: l'esito delle sfide, nuova maglia sospesa; Amici 25, anticipazioni puntata del 21 dicembre: sfide, inediti e tensioni tra giudici; “Amici 25”, le anticipazioni della puntata del 21 dicembre; Amici 25, anticipazioni: Angelo Madonia realizza il suo sogno (e spera), Pettinelli perfida sospende un’allieva. Domenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della quattordicesima puntata del 21 dicembre 2025 - Domenica in oggi su Rai: anticipazioni e ospiti 14esima puntata 21 dicembre 2025. superguidatv.it

Domenica In, anticipazioni e ospiti di domenica 21 dicembre: Ricchi e Poveri, Ornella Muti e la coppia vincitrice di Ballando con le Stelle - Una nuova puntata tra musica, racconti e attualità per la Domenica In condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda domenica 21 dicembre alle 14. corrieredellumbria.it

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti di domenica 21 dicembre: in studio Roberto Benigni, Filippo Volandri e Christian De Sica - Che tempo che fa torna in onda stasera domenica 21 dicembre dalle 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+. corrieredellumbria.it

Amici 25: anticipazioni della puntata di domenica 21 dicembre 2025. Arisa e Angelo Madonia ospiti. Gli allievi a rischio eliminazione – SPOILER – - facebook.com facebook

#Amici25, anticipazioni tredicesima puntata: Arisa e Angelo Madonia tra i giudici Ecco cosa è successo nell'ultima registrazione dell'anno, in onda su Canale 5 domenica 21 dicembre x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.