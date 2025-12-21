Anteprima AFCON 2025 statistiche squadre pronostici

2025-12-21 21:17:00 Giorni caldissimi in redazione! Anteprima Mali-Zambia. Mali e Zambia inizieranno la loro campagna di Coppa d’Africa quando si incontreranno lunedì allo Stade Mohammed V di Casablanca nel Gruppo A. Entrambe le squadre arrivano in Marocco desiderose di fare una dichiarazione, con il Mali che mira al tanto atteso primo titolo AFCON e lo Zambia che mira a riaccendere i ricordi del loro storico trionfo nel 2012. Il Mali entra nel torneo sapendo quanto sia importante partire forte contro un ex campione se vuole dare il tono per una corsa profonda nella competizione. Nonostante abbiano prodotto diverse generazioni di talento nel corso degli anni, gli Eagles spesso non sono riusciti a superare l’ostacolo finale della fase continentale, finendo secondi una volta e conquistando medaglie di bronzo in due occasioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Statistiche, squadre, anteprima della Premier League

Leggi anche: Anteprima, statistiche, pronostici della Premier League