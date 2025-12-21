Anna Tagliaferri pasticciera 40enne di Cava de' Tirreni assassinata dal fidanzato Diego Di Domenico che ha anche ferito la suocera e poi si è ucciso

40 anni, bellissima, Anna Tagliaferri poche settimane fa aveva festeggiato i 50 anni della pasticceria di famiglia; a Cava de' Tirreni in segno di lutto il sindaco Enzo Servalli ha sospeso tutte gli eventi del programma natalizio A Cava de' Tirreni (Sa), Anna Tagliaferri, pasticciera 40enne,.

