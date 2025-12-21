David Mosseri è il nuovo direttore generale Anmil. Livornese di origine, cresciuto in provincia di Varese dove tuttora risiede, è stato nominato il 19 dicembre scorso dal consiglio nazionale dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, che gli ha espresso piena. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Anmil, il livornese David Mosseri è il nuovo direttore generale: "Continuità, visione e responsabilità"

