Anmil il livornese David Mosseri è il nuovo direttore generale | Continuità visione e responsabilità

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David Mosseri è il nuovo direttore generale Anmil. Livornese di origine, cresciuto in provincia di Varese dove tuttora risiede, è stato nominato il 19 dicembre scorso dal consiglio nazionale dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, che gli ha espresso piena. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

anmil il livornese david mosseri 232 il nuovo direttore generale continuit224 visione e responsabilit224

© Livornotoday.it - Anmil, il livornese David Mosseri è il nuovo direttore generale: "Continuità, visione e responsabilità"

Leggi anche: Jacopo Greco è il nuovo direttore generale del Cnr

Leggi anche: Vincenzo Rivera è il nuovo direttore generale della Regione Abruzzo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

David Mosseri nuovo Direttore Generale dell’; David Mosseri nuovo direttore generale Anmil.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.