Animali domestici nella Tuscia cresce la loro presenza nelle famiglie
Gli animali domestici stanno diventando sempre più presenti nelle famiglie della Tuscia, come evidenziato dall’Istat nell’ambito dell’indagine multiscopo “I Cittadini e il Tempo libero”. Questa tendenza riflette un mutamento nelle abitudini di convivenza e nel ruolo degli animali come componenti della vita quotidiana. La loro presenza contribuisce a rafforzare i legami familiari e a migliorare la qualità della vita domestica.
L'Istat rileva nel contesto dell'Indagine multiscopo "I Cittadini e il Tempo libero" la presenza di animali domestici all'interno delle famiglie. I dati relativi al 2024 mostrano che in Italia oltre 10 milioni di famiglie, pari al 37,7% del totale, hanno almeno un animale domestico.
