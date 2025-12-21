Animali domestici nella Tuscia cresce la loro presenza nelle famiglie

Gli animali domestici stanno diventando sempre più presenti nelle famiglie della Tuscia, come evidenziato dall’Istat nell’ambito dell’indagine multiscopo “I Cittadini e il Tempo libero”. Questa tendenza riflette un mutamento nelle abitudini di convivenza e nel ruolo degli animali come componenti della vita quotidiana. La loro presenza contribuisce a rafforzare i legami familiari e a migliorare la qualità della vita domestica.

