andrea delogu vince ballando con le stelle le parole per nikita

Andrea Delogu ha recentemente conquistato la vittoria a Ballando con le Stelle, un risultato che ha sorpreso molti. La sua collaborazione con Nikita ha mostrato un’intesa sincera e naturale, che ha contribuito al successo finale. Il loro feeling in questi mesi non è mai passato inosservato, tanto da portarli a una vittoria che non era scontata.

Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno vinto la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, in un testa a testa con Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Una finale al cardiopalma che ha premiato la conduttrice e la sua tenacia, riuscendo a ribaltare i pronostici della vigilia che vedevano altri nomi sul podio. La ventesima edizione di Ballando con le Stelle è stata una delle più combattute degli ultimi anni.

