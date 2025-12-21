Andrea Delogu trionfa a Ballando con le stelle | Grazie alla mia famiglia e al mio maestro Nikita

Andrea Delogu ha conquistato la vittoria a Ballando con le stelle 2025, ottenendo il 55% delle preferenze. La sua vittoria è stata possibile grazie al supporto della famiglia e del maestro Nikita Perotti, che ha accompagnato il percorso di crescita e impegno durante tutta la competizione. È un risultato che testimonia l’importanza del lavoro di squadra e della dedizione. Andrea Delogu trionfa a Ballando con le stelle: “Grazie alla mia famiglia e al mio maestro Nikita”.

(Adnkronos) – Andrea Delogu e Nikita Perotti trionfano a Ballando con le stelle 2025 con il 55% di preferenze. Secondo posto per Francesca Fialdini e Giovanni Pernice nella finalissima che chiude lo show di Raiuno. La vittoria è stata decretata al termine del 'ring' finale, una sfida decisiva e continua in cui le due si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

