Andrea Delogu magica Francesca Fialdini stellare Barbara D’Urso macigno | le pagelle della finale di Ballando con le Stelle 2025
Ecco le pagelle della finale di Ballando con le Stelle 2025, andata in onda sabato 20 dicembre. Dopo 13 puntate, l'edizione celebrativa dei vent'anni si è conclusa, offrendo momenti di danza e spettacolo. Di seguito, un’analisi dei protagonisti e delle loro performance, per una valutazione equilibrata dell’evento.
Roma, 20 dicembre 2025 - La lunga cavalcata durata ben 13 puntate dell’ edizione dei vent’anni di Ballando con le Stelle si è conclusa con la finale di sabato 20 dicembre. Ecco le ultime pagelle di questa stagione del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci su Raiuno. A ndrea Delogu e Nikita Perotti. Andrea Delogu e Nikita Perotti: voto Magici. Hanno vissuto un’avventura incredibile a Ballando con le Stelle 2025 e l’hanno fatta vivere anche a tutto il pubblico. E in questo risiede la magia di questa coppia: hanno spalancato la porta a chiunque li stesse vedendo da casa. Andrea Delogu si è raccontata senza paura di essere giudicata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Pagelle ‘Ballando con le Stelle’ 6 dicembre: Francesca Fialdini è tornata, per la vittoria è corsa a tre con Barbara D’Urso e Andrea Delogu
Leggi anche: Barbara D’Urso non lascia Ballando con le Stelle, Delogu e Colombari pazzesche. Fognini e il lastra gate con Francesca Fialdini: le pagelle del 29 novembre
La Porta Magica; Andrea Delogu magica, Francesca Fialdini stellare, Barbara D’Urso macigno: le pagelle della finale di Ballando con le Stelle 2025; Ballando con le Stelle, Antonella Clerici si sbilancia: “Faccio il tifo per Andrea Delogu e Nikita Perotti”; 5 curiosità su Andrea Delogu (con un bonus sulla sua vita sentimentale).
Andrea Delogu magica, Francesca Fialdini stellare, Barbara D’Urso macigno: le pagelle della finale di Ballando con le Stelle 2025 - Si è chiusa sabato 20 dicembre la lunga cavalcata di 13 puntate del talent show del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Raiuno ... msn.com
La porta magica non si ferma a Natale: Andrea Delogu fa compagnia al pubblico di Rai 2 - Andrea Delogu farà compagnia al pubblico di rai 2 anche a Natale: ecco la programmazione de La porta magica ... ultimenotizieflash.com
Finalissima Ballando con le Stelle 2025: gli esperti Sisal pronosticano un acceso duello tra Francesca Fialdini a 1,90, e Andrea Delogu a 2,00 - Cresce l’attesa per la finalissima di Ballando con le Stelle 2025: chi sarà il vincitore della 20° edizione? agimeg.it
Il tango argentino di Andrea Delogu e Nikita Perotti è da super finale! CA-PO-LA-VO-RO! Il boato del pubblico, anche Flavia Pennetta si è alzata in piedi #BallandoConLeStelle #delotti x.com
Andrea Delogu protagonista di Ballando con le stelle, la storia della conduttrice finalista dello show - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.