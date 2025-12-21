Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono Ballando | Questo va direttamente a casa di mio padre

Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno conquistato la vittoria nella ventesima edizione di Ballando con le Stelle 2025, andata in onda il 20 dicembre su Rai 1. La loro performance ha ricevuto il plauso della giuria e del pubblico, portandoli al primo posto della classifica finale. La vittoria rappresenta un traguardo importante per entrambi, e Andrea Delogu ha dichiarato: “Questo va direttamente a casa di mio padre”.

Andrea Delogu e Nikita Perotti si sono aggiudicati la vittoria della ventesima edizione di Ballando con le Stelle 2025 nella finale trasmessa il 20 dicembre su Rai 1. La coppia ha conquistato il 55% delle preferenze complessive nella sfida decisiva contro Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, chiudendo un percorso che li ha visti crescere puntata dopo puntata fino al trionfo finale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TV Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi) “Siete stati una cosa meravigliosa nella mia vita, grazie al mio maestro Nikita che è incredibile. Grazie alla mia famiglia, questo va direttamente a casa di mio padre”, ha dichiarato la conduttrice subito dopo aver alzato il premio, in un momento di forte emozione che ha suggellato una vittoria inaspettata per molti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

