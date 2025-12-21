Mara Venier ha accolto nel suo studio Andrea Delogu e Nikita Perotti, i neo vincitori di Ballando con le stelle 2025. Hanno dormito poco meno di due ore, spiega lei, che non ha di fatto mai smesso di sorridere da quando è stato annunciato il suo primo posto. Questo è giunto in maniera inaspettata ma, con sincerità, la conduttrice spiega che da un certo punto in poi l’abbiano desiderato eccome: “Abbiamo fatto un percorso faticoso e intenso, come tutti, e quando arrivi in finale ti dici ‘sai che c’è, io ci provo’”. L’emozione del successo. Una vittoria ottenuta fianco a fianco con Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, per 45 e 55% dei voti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Andrea Delogu e Nikita Perotti a Domenica In, lui s’è preso una cotta: “È troppo giovane”

