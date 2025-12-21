Ancora scontri Cambogia-Thailandia
Le tensioni tra Cambogia e Thailandia continuano a causare conseguenze umanitarie significative. Attualmente, oltre 500.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza. La situazione al confine rimane instabile, determinando un crescente bisogno di assistenza e intervento internazionale. Ancora scontri Cambogia-Thailandia.
4.55 Più di mezzo milione di persone in Cambogia sono state costrette ad abbandonare le loro case a causa degli scontri al confine con la Thailandia. Lo ha dichiarato il ministero dell'Interno di Phnom Penh: "Attualmente oltre mezzo milione di cambogiani, tra cui donne e bambini, stanno vivendo gravi difficoltà a causa dello sfollamento forzato dalle loro case e scuole per sfuggire ai bombardamenti di artiglieria, razzi e bombardamenti aerei effettuati dagli aerei F16 thailandesi", ha fatto sapere il ministero. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
ANCORA SCONTRI tra CAMBOGIA e THAILANDIA
