Ancora grossi guai per Fabrizio Corona | la polizia irrompe nella sua casa

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il polverone sollevato da Falsissimo con la puntata “Il Prezzo del Potere”, Fabrizio Corona aveva promesso un secondo capitolo sul caso delle accuse rivolte ad Alfonso Signorini. Sui social era comparsa anche un’anteprima: lui accanto all’ex gieffino Antonio Medugno, con l’episodio annunciato su YouTube per lunedì 22 dicembre. Ma quella puntata, così com’era stata girata, non andrà online. Nelle ultime ore la Procura di Milano ha disposto il sequestro del materiale: come riportato dallo stesso Corona all’alba sono arrivati 14 agenti tra casa e studio di produzione per portare via tutto il girato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

