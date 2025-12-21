Ancora atti vandalici contro l' auto del presidente del Wwf Foggia | ignoti sfondano i finestrini con un masso

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vera e propria escalation che non può non destare indignazione e preoccupazione. Maurizio Marrese, presidente del Wwf di Foggia, è stato nuovamente destinatario di atti vandalici contro la sua automobile. Nella notte ignoti hanno sfondato i vetri laterali della vettura con un grosso masso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

ancora atti vandalici contro l auto del presidente del wwf foggia ignoti sfondano i finestrini con un masso

© Foggiatoday.it - Ancora atti vandalici contro l'auto del presidente del Wwf Foggia: ignoti sfondano i finestrini con un masso

Leggi anche: Atti vandalici lungo l’anello della Rupe, il Comune di Orvieto presenta denuncia contro ignoti

Leggi anche: Atti vandalici lungo l’anello della Rupe, il Comune di Orvieto presenta denuncia contro ignoti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ubriaco danneggia le auto in sosta, bloccato dalla Volante; Assicurazione auto, +14% delle polizze contro furto, incendio, cristalli, atti vandalici; Vandalismi sulle auto in sosta, indennizzati 64 proprietari di mezzi danneggiati; Vandali scatenati: uova contro case e auto.

atti vandalici contro autoAssicurazione auto, +14% delle polizze contro furto, incendio, cristalli, atti vandalici - Aumento delle polizze auto furto, incendio e vandalismo, dati, differenze regionali e novità normative in Italia ... autotoday.it

atti vandalici contro autoAtti vandalici contro l’auto di Di Mariano: solidarietà all’ex rosanero - Francesco Di Mariano, oggi al Modena ma palermitano ed ex Palermo, ha denunciato attraverso un post su Instagram di essere stato vittima di atti vandalici ai danni della ... mondopalermo.it

Auto in sosta vandalizzate: il comune di Reggio indennizza 64 proprietari - REGGIO EMILIA – Il finanziamento era stato deciso a sostegno dei proprietari di mezzi in sosta all’interno di un parcheggio pubblico o di una via danneggiati da atti vandalici. reggionline.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.