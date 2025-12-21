Una vera e propria escalation che non può non destare indignazione e preoccupazione. Maurizio Marrese, presidente del Wwf di Foggia, è stato nuovamente destinatario di atti vandalici contro la sua automobile. Nella notte ignoti hanno sfondato i vetri laterali della vettura con un grosso masso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Ancora atti vandalici contro l'auto del presidente del Wwf Foggia: ignoti sfondano i finestrini con un masso

Leggi anche: Atti vandalici lungo l’anello della Rupe, il Comune di Orvieto presenta denuncia contro ignoti

