Ancora atti vandalici contro l' auto del presidente del Wwf Foggia | ignoti sfondano i finestrini con un masso
Una vera e propria escalation che non può non destare indignazione e preoccupazione. Maurizio Marrese, presidente del Wwf di Foggia, è stato nuovamente destinatario di atti vandalici contro la sua automobile. Nella notte ignoti hanno sfondato i vetri laterali della vettura con un grosso masso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Atti vandalici lungo l’anello della Rupe, il Comune di Orvieto presenta denuncia contro ignoti
