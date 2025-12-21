“Una scelta sbagliata e scollegata dal territorio”. Questo il parere sulla pista ciclabile di via Piaggio di Forza Italia Chieti, che si unisce al fronte del no sul progetto che riguarda la zona industriale dello Scalo. In una nota, il segretario comunale Andrea Buracchio e i consiglieri comunali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Anche Forza Italia contro la pista ciclabile di via Piaggio con i fondi del Pnrr: "Scelta sbagliata e scollegata dal territorio”

Leggi anche: "La pista ciclabile in via Piaggio? Un errore strategico": Forza Italia Chieti attacca l’amministrazione

Leggi anche: Pista ciclabile in via Piaggio, scatta l'accesso agli atti di Fratelli d'Italia per verificare il rispetto di tutte le procedure

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La pista ciclabile in via Piaggio? Un errore strategico: Forza Italia Chieti attacca l’amministrazione; Forza Italia Chieti critica la pista ciclabile nella zona industriale di Chieti Scalo: “Scelta sbagliata e scollegata dal territorio”; Chieti, pista ciclabile in via Piaggio: le perplessità di Forza Italia; Basta cemento in aree alluvionali, pronti 4 ricorsi contro la nuova pista dell'aeroporto.

Forza Italia e Salvini d’accordo contro l’aumento delle tasse sugli affitti brevi in Manovra: «Scelta sbagliata e iniqua» - La sorpresa dell’aumento delle tasse sugli affitti brevi mette d’accordo, per una volta, la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia. corriere.it

Manovra, FI e Lega contro la stangata sugli affitti brevi. E Salvini attacca di nuovo le banche - L’ultima scintilla la accende Forza Italia: gli azzurri protestano per l’aumento delle tasse sugli affitti brevi. repubblica.it

Manovra, Forza Italia contro l’aumento della tassa per gli affitti brevi - C’è un altro no di Forza Italia che riguarda una delle misure inserite in Manovra. lettera43.it

Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia: "Il nostro movimento continua a rafforzare il proprio radicamento e la propria capacità di rappresentanza" - facebook.com facebook

Sempre più italiani si fidano di Antonio Tajani e di Forza Italia. x.com