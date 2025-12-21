Anche a Sestri si è rinnovata la tradizione del Confeugo
Anche a Sestri Levante, grazie all’impegno dell’Associazione O Leudo, si è rinnovata la tradizione del Confeugo, un momento di scambio di auguri che richiama antiche usanze locali. Questa cerimonia rappresenta un’occasione di condivisione e di rispetto per le tradizioni della comunità. È un evento che mantiene viva la storia e la cultura del territorio, rafforzando il senso di appartenenza tra i cittadini.
Grazie all’impegno dell’Associazione O Leudo, anche quest’anno a Sestri Levante si è rinnovata la tradizione del Confeugo, consueto scambio di auguri tra il “popolo” e il “doge”.Il sindaco Francesco Solinas ha risposto ai quesiti su tematiche cittadine che l’abate, Enrico Canale, gli ha rivolto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
