Anche a Sestri si è rinnovata la tradizione del Confeugo

Anche a Sestri Levante, grazie all’impegno dell’Associazione O Leudo, si è rinnovata la tradizione del Confeugo, un momento di scambio di auguri che richiama antiche usanze locali. Questa cerimonia rappresenta un’occasione di condivisione e di rispetto per le tradizioni della comunità. È un evento che mantiene viva la storia e la cultura del territorio, rafforzando il senso di appartenenza tra i cittadini.

