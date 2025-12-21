Amministrative a Monteroni il centrosinistra | Avviare un nuovo percorso
MONTERONI DI LECCE – Le amministrative del 2026 saranno una tappa che interesserà anche il destino di Monteroni di Lecce e i partiti del centrosinistra locale, che si trovano all’opposizione del governo di Mariolina Pizzuto, provano a riorganizzarsi e a lanciare un appello per un “nuovo percorso”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Amministrative Tricase, Chiuri candidato sindaco ma il centrosinistra si divide
Leggi anche: Amministrative, il centrosinistra sfida De Luca: "Pronti a offrire una visione alternativa di sviluppo e legalità"
Monteroni, comincia la corsa elettorale: centrosinistra in campo per un’alternativa a Mariolina Pizzuto.
Monteroni, comincia la corsa elettorale: centrosinistra in campo per un’alternativa a Mariolina Pizzuto - Mariolina Pizzuto si ricandiderà a sindaco, dopo cinque anni salda al governo (con due consiglieri di Fratelli d’Italia, due della Lega e dei ... corrieresalentino.it
Appello per una nuova Monteroni: "Uniti per cambiare" - In vista del rinnovo del Consiglio comunale, il centrosinistra pronto ad avviare un percorso nuovo e costruttivo. leccesette.it
È attivo l’avviso del Comune di Monteroni di Lecce per i Buoni Spesa dematerializzati (anno 2025): un aiuto concreto pensato per sostenere le famiglie in questo periodo. Le domande si presentano online e la finestra è molto breve: da oggi 19/12/2025 fino all - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.