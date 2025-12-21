Amministrative a Monteroni il centrosinistra | Avviare un nuovo percorso

MONTERONI DI LECCE – Le amministrative del 2026 saranno una tappa che interesserà anche il destino di Monteroni di Lecce e i partiti del centrosinistra locale, che si trovano all’opposizione del governo di Mariolina Pizzuto, provano a riorganizzarsi e a lanciare un appello per un “nuovo percorso”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Amministrative Tricase, Chiuri candidato sindaco ma il centrosinistra si divide

Leggi anche: Amministrative, il centrosinistra sfida De Luca: "Pronti a offrire una visione alternativa di sviluppo e legalità"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Monteroni, comincia la corsa elettorale: centrosinistra in campo per un’alternativa a Mariolina Pizzuto.

Monteroni, comincia la corsa elettorale: centrosinistra in campo per un’alternativa a Mariolina Pizzuto - Mariolina Pizzuto si ricandiderà a sindaco, dopo cinque anni salda al governo (con due consiglieri di Fratelli d’Italia, due della Lega e dei ... corrieresalentino.it