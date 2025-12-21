Alessia Pecchia ha condiviso una storia con il braccio medicato. L’immagine, scattata in ospedale, ha immediatamente allarmato i fans di Amici che seguono quotidianamente la ballerina. Senza entrare nei dettagli, la danzatrice ha poi scelto di spiegare cosa stesse accadendo, riportando calma e rassicurando il pubblico. Ecco, nel dettaglio, come sono andate le cose e quali sono le prospettive per i prossimi giorni. Brutto incidente in sala per un professionista di Amici Alessia Pecchia: lo scatto che ha fatto preoccupare i fan di Amici. Una Instagram Story con il braccio fasciato e la luce fredda di un reparto: tanto è bastato per far circolare la notizia che Alessia Pecchia fosse in ospedale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici, problemi di salute per Alessia Pecchia: le sue parole

Leggi anche: Amici, problemi di salute per Daniele Doria: le parole dopo l’intervento

Leggi anche: Amici, Luk3 e Alessia Pecchia: la verità del cantante

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

UNA ZAMPA PER ORTENSIA Amici abbiamo bisogno del vostro aiuto, al rifugio abbiamo una micia incontinente con problemi di malassorbimento intestinale: il suo nome è Ortensia. È una micia dolcissima che ha bisogno però di fare una dieta specifica pe - facebook.com facebook