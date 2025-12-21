Amici 25 le pagelle di domenica 21 dicembre | la rivolta di Flavia 6,5 in sfida Riccardo 4,5 e Opi 4,5
Domnenica 21 dicembre 2025 è andata in onda la tredicesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Flavia (6,5) si rivolta contro Pettinelli, male Opi (4,5) e Riccardo (4,5) in sfida. 🔗 Leggi su Fanpage.it
