Amici 13ª puntata | Maria De Filippi ospita un ex maestro di Ballando con le Stelle
Domenica 21 dicembre alle 14:00 su Canale5 torna l’appuntamento con Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. La scuola conta attualmente sedici allievi, suddivisi tra cantanti e ballerini. Tra i cantanti troviamo Caterina, Plasma, Riccardo, Valentina, Angie, Lorenzo, Michele, Eelena, Flavio, Gard e Opi, mentre tra i ballerini Emiliano, Maria Rosaria, Alex, Anna, Giorgia, Paola, Pierpaolo e Alessio. A giudicare le esibizioni di canto sarà Arisa, cantante poliedrica e una delle voci più amate della musica italiana, che si esibirà anche sul palco con il suo singolo “Nuvole”, pubblicato lo scorso 17 ottobre. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Leggi anche: Spostato ‘Ballando con le Stelle’: la colpa è di Gerry Scotti e Maria De Filippi
Leggi anche: Amici di Maria De Filippi, quarta puntata con Irama e Chiamamifaro
Amici di Maria De Filippi anticipazioni day time: che ne sarà di Opi e Flavia? | Spoiler - Ecco cosa hanno fatto nello speciale day time di Amici di Maria De Filippi registrato oggi a Roma. superguidatv.it
Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 21 dicembre - Amici di Maria De Filippi con la 13ª puntata in onda oggi, domenica 21 dicembre 2025. msn.com
Amici, le pagelle della dodicesima puntata: Maria De Filippi sceglie il riciclo (10), Berti nonna perfetta (8) - Cosa è successo nella puntata di “Amici” andata in onda domenica 14 dicembre: De Filippi e il suo trucco nel look ... dilei.it
Ad Amici ospite della puntata il cantautore Jacopo Sol che presenta il suo brano - facebook.com facebook
Cari amici, ieri è andata in onda l’ultima puntata di FarWest, che tornerà a gennaio dopo la pausa delle feste. Quando lo scorso anno la Rai mi ha chiesto di spostare la messa in onda dal lunedì al venerdì per fare posto al programma di Giletti, sapevo bene a x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.