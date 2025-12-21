Amici 13ª puntata | Maria De Filippi ospita un ex maestro di Ballando con le Stelle

Domenica 21 dicembre alle 14:00 su Canale5 torna l’appuntamento con Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. La scuola conta attualmente sedici allievi, suddivisi tra cantanti e ballerini. Tra i cantanti troviamo Caterina, Plasma, Riccardo, Valentina, Angie, Lorenzo, Michele, Eelena, Flavio, Gard e Opi, mentre tra i ballerini Emiliano, Maria Rosaria, Alex, Anna, Giorgia, Paola, Pierpaolo e Alessio. A giudicare le esibizioni di canto sarà Arisa, cantante poliedrica e una delle voci più amate della musica italiana, che si esibirà anche sul palco con il suo singolo “Nuvole”, pubblicato lo scorso 17 ottobre. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

