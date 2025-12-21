Ambulanza parcheggiata alla fermata del bus per la pausa pranzo La rabbia di Borrelli |VIDEO

L'ambulanza parcheggiata alla fermata del bus. Non per un'emergenza, ma per andare al bar e fare un po' di spesa. È quanto ripreso in via D'Antona, alla Zona Ospedaliera di Napoli, dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, sempre a caccia di soste selvagge in giro per la città. In questo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

ambulanza parcheggiata alla fermata del bus per la pausa pranzo la rabbia di borrelli video

© Napolitoday.it - Ambulanza parcheggiata alla fermata del bus per la pausa pranzo. La rabbia di Borrelli |VIDEO

