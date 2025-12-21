Ambulanza parcheggiata alla fermata del bus per la pausa pranzo La rabbia di Borrelli |VIDEO
L'ambulanza parcheggiata alla fermata del bus. Non per un'emergenza, ma per andare al bar e fare un po' di spesa. È quanto ripreso in via D'Antona, alla Zona Ospedaliera di Napoli, dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, sempre a caccia di soste selvagge in giro per la città. In questo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Pensilina vetusta e arrugginita alla fermata del bus, la denuncia di un residente
Leggi anche: Vandali in centro, distrutta la piccola panchina alla fermata del bus
Napoli, ambulanza parcheggiata alla fermata del bus per andare a mangiare: scoppia la polemica - Parcheggiano l'ambulanza sulla fermata dell' autobus e si allontanano per andare a mangiare. msn.com
Bus si schianta contro una fermata a Stoccolma, 'diversi morti' - Un bus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina nel quartiere di Ostermalm, nel centro di Stoccolma. ansa.it
Francesco Emilio Borrelli. . Parcheggiano l'ambulanza sulla fermata del bus per andare a mangiare. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.