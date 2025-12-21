Altro che Santa Lucia | il giorno più corto è il Solstizio d’inverno oggi e la scienza non discute
Oggi, 21 dicembre 2025, alle ore 16:03, la Terra attraversa il momento del Solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno. Questo evento, determinato dalla posizione del nostro pianeta rispetto al Sole, segna il punto di massimo declino della luce diurna. La scienza conferma che il Solstizio d’inverno rappresenta una tappa naturale nel ciclo delle stagioni, senza alcun legame con tradizioni o credenze. Altro che Santa Lucia: il giorno più corto è il Solstizio d’in
Oggi, 21 dicembre 2025, alle ore 16:03, la Terra attraversa un punto invisibile ma fondamentale della sua orbita. È il momento esatto del solstizio d’inverno, l’istante astronomico che segna l’inizio ufficiale della stagione fredda nel nostro emisfero. Nonostante la tradizione popolare indichi spesso il 13 dicembre (Santa Lucia) come la giornata più breve, la scienza non lascia spazio a dubbi: è proprio oggi che il Sole percorre l’arco più basso e rapido nel nostro cielo, regalandoci il dì più corto e la notte più profonda dell’intero anno. Ma perché succede proprio adesso? La risposta sta in un “difetto” perfetto del nostro pianeta: l’ inclinazione dell’asse terrestre. 🔗 Leggi su Cultweb.it
