Altri Epstein file Ma pieni di omissis

La diffusione di numerosi file relativi a Jeffrey Epstein ha generato discussioni, pur senza rivelare novità sostanziali. La pubblicazione ha comunque attirato l’attenzione su alcune figure pubbliche, tra cui l’ex presidente americano Bill Clinton, presente in uno scatto con Ghislaine Maxwell e un’altra donna il cui volto è stato oscurato. Altri Epstein file. Ma pieni di omissis.

La pubblicazione di migliaia di immagini e documenti dei famigerati «Epstein file» non sembra portare grandi rivelazioni, ma scatena comunque una bufera, anche ponendo l'attenzione sull'ex presidente americano Bill Clinton, mostrato in uno scatto mentre nuota in una piscina coperta con Ghislaine Maxwell, l'ex fidanzata e complice (condannata a 20 anni) di Jeffrey Epstein, e un'altra donna il cui volto è stato oscurato. Mentre un altro frammento ritrae il 42° inquilino della Casa Bianca con una giovane (col volto ancora una volta oscurato) seduta sul bracciolo della sua poltrona che gli circonda le spalle col braccio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Altri Epstein file. Ma pieni di omissis Leggi anche: Caso Epstein, pubblicati centinaia di file: è polemica per gli omissis. Nelle foto anche Bill Clinton Leggi anche: Il governo Usa pubblica gli Epstein files: molti omissis, ma ci sono foto di Clinton. I dem accusano: “Scarsa trasparenza” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Altri Epstein file. Ma pieni di omissis; Epstein file cosa dice la legge su pagine omesse e censura delle vittime nei documenti ufficiali; I Files Epstein: Tra Clinton in relax, omissis e la trasparenza tradita (per ora). Altri Epstein file. Ma pieni di omissis - Con il Principe Andrea, Clinton, Jackson e Jagger anche i nomi di 1. msn.com

Epstein files, tra le nuove foto anche Clinton e il principe Andrea. I dem: troppi omissis - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pubblicati nuovi Epstein files, i dem: 'Troppi omissis'. tg24.sky.it

Il governo Usa pubblica gli Epstein files: molti omissis, ma ci sono foto di Clinton. I dem accusano: “Scarsa trasparenza” - Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha avviato la pubblicazione degli “ Epstein files “, l’enorme mole di documenti relativi alle indagini sul caso di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofil ... ilfattoquotidiano.it

Epstein file, pubblicati nuovi documenti: individuate oltre 1.200 vittime A ridosso della scadenza fissata dal Congresso, il Dipartimento di Giustizia USA ha pubblicato migliaia di documenti sul caso di Jeffrey Epstein, imprenditore condannato per abusi sessuali - facebook.com facebook

Epstein file: Michael Jackson, Bill Clinton e tutte le altre celebrità nelle foto del Dipartimento di Giustizia. Ecco chi sono x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.