Altobelli Inter e i rigori di Riad | Il pallone diventa pesantissimo ma mai visti così
Inter News 24 Altobelli Inter analizza la sconfitta in Supercoppa contro il Bologna: l’ex bomber nerazzurro parla dei rigori sbagliati, della pressione mentale. Inter Altobelli torna a parlare di nerazzurro e lo fa commentando uno dei temi più discussi dopo la Supercoppa persa a Riad contro il Bologna: i calci di rigore. Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter e leggenda del club con 209 gol in 465 presenze, ha detto la sua in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulle difficoltà viste dal dischetto e sull’aspetto emotivo che accompagna questi momenti decisivi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Supercoppa, Bologna in finale: Inter battuta 4-3 ai rigori - Il Bologna conquista una storica finale di Supercoppa battendo l’Inter ai calci di rigore nella semifinale disputata a Riad. altarimini.it
