Inter News 24 Altobelli Inter analizza la sconfitta in Supercoppa contro il Bologna: l’ex bomber nerazzurro parla dei rigori sbagliati, della pressione mentale. Inter Altobelli torna a parlare di nerazzurro e lo fa commentando uno dei temi più discussi dopo la Supercoppa persa a Riad contro il Bologna: i calci di rigore. Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter e leggenda del club con 209 gol in 465 presenze, ha detto la sua in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulle difficoltà viste dal dischetto e sull’aspetto emotivo che accompagna questi momenti decisivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Altobelli Inter e i rigori di Riad: «Il pallone diventa pesantissimo, ma mai visti così»

Leggi anche: Altobelli consiglia l’Inter: «Di rigori ne ho sbagliati anch’io, ma vanno allenati! Non li ho mai visti tirare così male come a Riad»

Altobelli: “Rigori? A volte il pallone diventa pesantissimo. Ma mai visti come quelli tirati dall’Inter” - Alessandro Altobelli, ex attaccante che con la maglia interista sulle spalle ha segnato 209 gol in 465 presenze, ha parlato con La Gazzetta del ... msn.com