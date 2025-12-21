Altobelli duro | Mai visti rigori tirati tanto male come a Riad

All’indomani dell’ eliminazione dell’Inter dalla Supercoppa Italiana, decisa dalla disastrosa serie di rigori di Riad, la Gazzetta dello Sport ha interpellato uno che dal dischetto se ne intende eccome: Alessandro Altobelli. Il giudizio di “Spillo” è diretto, senza giri di parole. “Capisco quanto sia difficile il momento, quanto il pallone diventi pesante, ma l’unica cosa da fare è allenarsi a calciarli bene, poi vada come vada. Però non ho mai visto tirare dei rigori così male come da parte di chi li ha sbagliati a Riad”. Altobelli racconta poi il suo metodo per arrivare preparato nei momenti decisivi: “Allenamenti specifici. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

