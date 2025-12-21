Alto Calore De Ieso Lega | Serve azione unitaria dei Comuni contro aumenti Fico ci dica cosa ne pensa
Tempo di lettura: 2 minuti “L’aumento delle tariffe idriche deciso dal Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano per Alto Calore è una scelta scellerata che sfiora il raddoppio delle bollette. Ancora una volta si scaricano su famiglie e imprese sannite e irpine i costi di decenni di cattiva gestione, mentre i cittadini continuano a subire un servizio inefficiente, con interruzioni e sospensioni idriche ormai non più limitate al solo periodo estivo. Chi ha sempre sostenuto l’acqua come bene pubblico e diritto fondamentale non può restare in silenzio. Siamo curiosi di conoscere la posizione del neo presidente della Regione Campania, Roberto Fico, su quanto sta accadendo nelle province di Benevento e Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
