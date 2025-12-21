Almanacco | Lunedì 22 Dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 22 dicembre è il 356º giorno del calendario gregoriano. Mancano 9 giorni alla fine dell’anno.Primo giorno d’inverno. Il Sole entra nel segno del Capricorno.Proverbio del giorno: Dicembre balerin, ciama in aiuto el vin.Accadde oggi1947 – Italia: l'Assemblea Costituente approva la Costituzione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

