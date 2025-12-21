Alluvione in Romagna inchiesta sui possibili errori | c' è anche un ferrarese tra i 12 indagati

L'indagine della Procura sulla recente alluvione in Romagna mira a chiarire le cause e le eventuali responsabilità legate alle alluvioni nel Ravennate. Sono 12 gli indagati, tra cui anche un ferrarese, coinvolti nelle verifiche sulle rotte lungo il fiume Lamone a Boncellino e Traversara. La ricerca mira a fare luce su quanto accaduto e a individuare eventuali errori o omissioni che abbiano contribuito al disastro.

Cos'è accaduto e come è stato possibile il disastro delle alluvioni nel Ravennate? A queste domande risponde l'indagine (che vede anche un ferrarese indagato) coordinata dalla Procura sui fatti che riguardano in particolare le rotte lungo il fiume Lamone a Boncellino e Traversara.

