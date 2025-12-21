Allenamento Inter oggi la ripresa in vista dell’Atalanta | Chivu pensa ad una sorpresa di formazione! Pronti 3 rientri

Oggi l'Inter ha ripreso gli allenamenti in preparazione della sfida contro l'Atalanta. Chivu sta valutando diverse soluzioni, tra cui una possibile sorpresa in formazione. Sono pronti tre rientri che potrebbero influenzare la strategia della squadra. La giornata di lavoro si inserisce nel percorso di preparazione in vista di una partita importante. La squadra si concentrerà sugli aspetti tecnici e tattici per affrontare al meglio l’impegno.

Inter News 24 . Le ultime da Appiano. Dopo il rientro amaro dall’Arabia Saudita, l’ Inter si rituffa immediatamente nel clima campionato con la testa alla delicata sfida contro l’ Atalanta. Come spiega la Gazzetta dello Sport, la formazione guidata da Cristian Chivu è attesa questa mattina ad Appiano Gentile per la ripresa dei lavori: il programma prevede una seduta defaticante e un necessario confronto tra staff e giocatori per archiviare le scorie mentali della Supercoppa, prima di concedere al gruppo due giorni di break per le festività natalizie. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamento Inter, oggi la ripresa in vista dell’Atalanta: Chivu pensa ad una sorpresa di formazione! Pronti 3 rientri Leggi anche: Allenamento Inter, oggi la ripresa ad Appiano: Chivu in emergenza per la Supercoppa Italiana Leggi anche: Allenamento Inter, primi rientri dalle nazionali ad Appiano Gentile in vista della Roma – FOTO e REPORT La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Verso la Supercoppa: l'allenamento dei nerazzurri; Inter, Calhanoglu e Darmian lavorano ancora a parte verso la Supercoppa; UNION BRESCIA TRAINING: VERSO LA SFIDA CONTRO L’INTER U23; Inter, allenamento ad Appiano e poi partenza per Riad: sul volo anche Calha, Darmian e tre giovani. Immobile porta il Bologna in finale di Supercoppa contro il Napoli: Italiano batte l'Inter ai rigori! - Awwal Park di Riad i rossoblù di Italiano e i nerazzurri di Chivu si contendono la possibilità di sfidare in finale il Napoli: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Napoli, Conte assente alla ripresa degli allenamenti - C'era grande attesa per la ripresa degli allenamenti del Napoli dopo la bufera scatenata da Antonio Conte dopo sconfitta contro il Bologna. sportmediaset.mediaset.it

Oggi la ripresa in una settimana da spettatori - I giallorossi hanno potuto godere di quattro giorni e mezzo di libertà alla luce del week- calciolecce.it

Chivu Cam da Riad: l'allenatore dell'Inter è scatenato nell'allenamento di vigilia sotto la pioggia. #SportMediaset - facebook.com facebook

Primo allenamento sotto la pioggia a Riad #Inter x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.