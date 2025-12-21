Allenamento Inter il messaggio dopo la delusione Supercoppa | Si guarda avanti – VIDEO

Inter News 24 Allenamento Inter, il messaggio dopo la delusione Supercoppa: «Si guarda avanti». Il video dalla seduta odierna ad Appiano Gentile. Si riaccendono i motori ad Appiano Gentile. L’ Inter, smaltita la delusione per l’amara eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana maturata ai calci di rigore contro il Bologna, è tornata subito al lavoro. Il gruppo squadra ha ripreso gli allenamenti con un unico obiettivo nel mirino: la difficile trasferta di campionato contro l’ Atalanta, in programma domenica prossima a Bergamo. Non c’è tempo per piangersi addosso. La volontà di voltare pagina è stata ribadita chiaramente anche attraverso i canali ufficiali del club. 🔗 Leggi su Internews24.com

