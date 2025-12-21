Allegri è una schifezza | che bomba tremenda in diretta
La recente sconfitta del Milan contro il Napoli in Supercoppa ha suscitato molte riflessioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. In diretta, Calciosub ha affrontato il tema Allegri, generando discussioni e dubbi sul futuro del tecnico e della squadra. La partita ha evidenziato le criticità attuali e aperto un dibattito importante per il club. Allegri è una schifezza”: che bomba tremenda in diretta
Una sconfitta che pesa per come arriva. In diretta Calciosub esplode il tema Allegri e resta una domanda sul futuro del Milan La sconfitta del Milan contro il Napoli in Supercoppa ha lasciato una scia lunga. Non per il risultato, che nel calcio può capitare, ma per il modo. La partita ha acceso una discussione immediata e molto rumorosa, perché la sensazione di rinuncia messa in mostra dai rossoneri di Allegri ha fatto più male del risultato finale. (AnsaFoto) – tvplay.it Il termometro più chiaro lo ha dato la diretta di Calciosub, sul nuovo canale Twitch dedicato al progetto, dove il match è diventato un caso. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Assurdo Solo una multa per Allegri dopo tutte le offese a Lele Oriali - facebook.com facebook
