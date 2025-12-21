All’asta le scarpe di Bryant della sfida di Natale con Lebron | 10 milioni prezzo minimo

Le scarpe da ginnastica Nike Kobe 6 “Grinch”, indossate da Kobe Bryant in una partita di Natale del 2010, sono state messe all’asta con un prezzo minimo di 10 milioni di dollari. L’asta è gestita dalla piattaforma di trading Joopiter, di proprietà dell’artista Pharrell Williams. Le iconiche scarpe da ginnastica Nike Kobe 6 ‘Grinch’ furono indossate da Kobe Bryant nella partita di Natale del 2010 contro i Miami Heat di LeBron James. Lo scrive Espn. Prezzo minimo di acquisto per le scarpe di Bryant 10 milioni di dollari. Le calzature, verdi e squamose, in origine erano note come “Green Mamba”, dal soprannome del giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

