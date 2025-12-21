Allarme violenza dopo il colpo di fucile in piazza Nascè il prefetto convoca riunione straordinaria sulla sicurezza
Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, ha annunciato una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si terrà domani mattina alle 11.30. All'ordine del giorno una possibile stretta dopo l'episodio che stanotte ha visto il ferimento, nella centralissima piazza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
