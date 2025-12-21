Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, ha annunciato una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si terrà domani mattina alle 11.30. All'ordine del giorno una possibile stretta dopo l'episodio che stanotte ha visto il ferimento, nella centralissima piazza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Allarme violenza, dopo il colpo di fucile in piazza Nascè il prefetto convoca riunione straordinaria sulla sicurezza

