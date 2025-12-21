Allarme Napoli emergenza infortuni senza fine | si ferma anche Beukema prima della Supercoppa

21 dic 2025

Inter News 24 Allarme Napoli alla vigilia della finale di Supercoppa: nuovo stop in difesa per la squadra di Conte, Beukema salta la rifinitura. Napoli ancora alle prese con un momento estremamente delicato sul fronte infortuni. Alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Bologna, la squadra allenata da Antonio Conte, tecnico salentino noto per l’intensità e l’organizzazione del suo calcio, deve fare i conti con un nuovo problema fisico che rischia di pesare sulle scelte difensive. L’ultimo stop riguarda Sam Beukema, difensore centrale olandese classe 1998, che non ha preso parte alla seduta di rifinitura in vista dell’atto conclusivo della Supercoppa. 🔗 Leggi su Internews24.com

allarme napoli emergenza infortuni senza fine si ferma anche beukema prima della supercoppa

© Internews24.com - Allarme Napoli, emergenza infortuni senza fine: si ferma anche Beukema prima della Supercoppa

