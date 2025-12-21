Alla Tua 61 assunzioni nel triennio 2026-2028 e intanto in 22 prendono servizio | presto i bandi

Tua annuncia 61 assunzioni nel triennio 2026-2028 e fa sapere che la graduatoria di 250 autisti è stata esaurita. Questi numeri, sottolinea il presidente della società Gabriele De Angelis, dimostrano che “Tua sta costruendo oggi l’assetto organizzativo dei prossimi anni”. La società di traporto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

