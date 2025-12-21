Alla Misericordia di Capannori “Pronto dottore“ si parte. Domani aprono i primi ambulatori del progetto promosso dal Comune, in collaborazione con l’azienda Usl Toscana Nord Ovest, le Misericordie, la Croce Verde e numerosi medici volontari, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Questa iniziativa mira a offrire servizi di assistenza sanitaria accessibili alla comunità locale.

Adesso il “Pronto Dottore“ è realtà. Taglio del nastro nella sede della Misericordia di Capannori, per il primo ambulatorio del progetto lanciato dal Comune e condiviso dall’azienda Usl Toscana Nord Ovest, da Misericordie e Croce Verde del territorio, da tanti medici volontari che hanno dato la disponibilità e supportato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Si tratta di un servizio che prevede visite specialistiche gratuite per le persone più fragili, per i capannoresi che hanno una Isee inferiore a 20mila euro, bambini di età inferiore ai 14 anni, coloro che vivono con un familiare con disabilità certificata in condizione di gravità e le persone che usufruiscono dei servizi sociali del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

