Alla Fondazione . Il maestro Morandini firma l’ascensore.

Un segno verticale capace di coniugare utilità e ricerca estetica. Così il maestro Marcello Morandini ha immaginato l’ascensore che sarà realizzato nei prossimi mesi nella fondazione di Varese che porta il suo nome. La struttura unirà dunque la funzione di servizio al linguaggio artistico, completando in modo significativo il percorso architettonico del museo. L’apertura del cantiere è prevista nei primi mesi del 2026: l’ascensore avrà un’altezza di 15 metri ed è caratterizzato dall’inconfondibile stile di Morandini, con linee di colore bianco e nero, che partono più larghe dal basso per poi infittirsi sempre di più salendo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

