Alla Fiorentina piace vincere facile contro Okoye e un'Udinese semplicemente indecenti
Vittoria clamorosa della Viola, che schianta i friulani 5-1 al Franchi. La squadra di Runijaic "ha perso la scienza" mostrata contro il Napoli e la faccia per una brutta prestazione. E che follia quella del portiere, subito espulso per un'uscita improvvida. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ex senatore D’Anna deride Valentina Pitzalis: “C’è a chi la moglie piace cotta”. Poi le scuse: “Ero ironico”
Leggi anche: Patrese spiega cosa serve alla Ferrari per tornare a vincere: “Vasseur poco reattivo, ma c’è dell’altro”
Poesio: Mi preoccupa la non-reazione della Fiorentina. E adesso?.
Alla Fiorentina piace “vincere facile” contro Okoye e un’Udinese semplicemente indecenti - La squadra di Runijaic “ha perso la scienza” mostrata contro il Napoli e la faccia per una brutta prestazione. fanpage.it
Fiorentina, Vanoli: "L'ho detto ai ragazzi, se non si riesce a vincere, almeno non bisogna perdere" - Il nuovo tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, intervenuto ai canali ufficiali del club gigliato, ha parlato anche del momento difficile che sta affrontando la squadra viola, ultima in classifica in ... tuttomercatoweb.com
Cade ancora la Fiorentina ?Arriva la contestazione della curva al triplice fischio ??
Dodo piace all'Inter Secondo Sport Mediaset, il club nerazzurro monitora il brasiliano come sostituto di Dumfries Dodo non ha rinnovato con la Fiorentina, motivo per cui a gennaio potrebbe approfondirsi la trattativa Vi piacerebbe in nerazzurro #Dod - facebook.com facebook
SM - A gennaio sarà rivoluzione per la Fiorentina. Occhio anche a #Dodô che piace all'Inter x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.