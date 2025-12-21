Alla Fiorentina piace vincere facile contro Okoye e un'Udinese semplicemente indecenti

Vittoria clamorosa della Viola, che schianta i friulani 5-1 al Franchi. La squadra di Runijaic "ha perso la scienza" mostrata contro il Napoli e la faccia per una brutta prestazione. E che follia quella del portiere, subito espulso per un'uscita improvvida. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

