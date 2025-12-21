Vittoria clamorosa della Viola, che schianta i friulani 5-1 al Franchi. La squadra di Runijaic "ha perso la scienza" mostrata contro il Napoli e la faccia per una brutta prestazione. E che follia quella del portiere, subito espulso per un'uscita improvvida. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ex senatore D’Anna deride Valentina Pitzalis: “C’è a chi la moglie piace cotta”. Poi le scuse: “Ero ironico”

Leggi anche: Patrese spiega cosa serve alla Ferrari per tornare a vincere: “Vasseur poco reattivo, ma c’è dell’altro”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Poesio: Mi preoccupa la non-reazione della Fiorentina. E adesso?.

Alla Fiorentina piace “vincere facile” contro Okoye e un’Udinese semplicemente indecenti - La squadra di Runijaic “ha perso la scienza” mostrata contro il Napoli e la faccia per una brutta prestazione. fanpage.it