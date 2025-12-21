La Procura sequestra il materiale del secondo episodio de Il prezzo del successo. L'avvocato di Corona parla di ipotesi di revenge porn e contesta l'intervento. La puntata di Falsissimo di lunedì 22 dicembre è sempre più a rischio. Poco fa Fabrizio Corona ha spiegato di aver dovuto rigirare il secondo episodio de Il prezzo del successo, che contiene l'intervista ad Antonio Medugno. Secondo quanto comunicato dall'avvocato del podcaster, la Procura della Repubblica ha sequestrato il materiale. Il sequestro del materiale di Falsissimo e le motivazioni Il legale Ivano Chiesa ha raccontato a Fanpage che il reato ipotizzato è quello di revenge porn: "Quindi hanno sequestrato il materiale che, secondo loro, era pertinente al reato". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Alfonso Signorini denuncia Fabrizio Corona per revenge porn: la Procura sequestra il materiale di Falsissimo

