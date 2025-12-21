Alfonso Signorini denuncia Fabrizio Corona e interviene la Procura | la situazione
Il secondo capitolo di Falsissimo sul “caso Signorini” non è mai arrivato online: la Procura di Milano ha disposto il sequestro del girato prima dell’uscita. Al centro, l’ennesimo scontro tra diritto di cronaca e tutela della persona, con conseguenze immediate sul piano giudiziario e mediatico. E mentre le parti alzano il tono, il pubblico resta in attesa di capire che cosa accadrà ai contenuti mai pubblicati. Spunta data e luogo delle possibili nozze di Ilary Blasi e Bastian Sequestro preventivo, puntata bloccata prima dell’uscita. Secondo quanto raccontato dallo stesso Corona, quattordici agenti avrebbero perquisito casa e studio di produzione, portando via tutto il materiale della seconda puntata, annunciata per lunedì 22 dicembre. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
