Alfieri dura appena un quarto d’ora Battista ingenuo

Nella sfida tra Alfieri e Battista, il match si è deciso in pochi minuti. Alfieri dura appena un quarto d’ora, mentre Battista si dimostra ingenuo. Cultraro interviene con due interventi decisivi sulla parità, ma successivamente subisce una carica e un’uscita sbagliata che portano al secondo gol ospite. La partita si conclude così, con un risultato influenzato da queste fasi chiave.

Cultraro 6 Doppio intervento decisivo sullo 0-0. Poi la carica subita per il vantaggio ospite ed il secondo gol determinato da un'uscita a vuoto. Ma ormai i giochi erano fatti. Nel 2026 torna Orsini. Zoboletti 6 In affanno quando ha il pallone tra i piedi e deve smistarlo ai compagni. In marcatura è preciso e puntuale, ma fatica troppo quando c'è da impostare il gioco. Dalmazzi 6 Prestazione dignitosa con gli avanti vissini che praticamente non toccano un pallone. Sempre in anticipo sull'avversario. Pezzola 6 Attento nelle chiusure e nei disimpegni. Si trova bene nel ruolo di braccetto di sinistra.

