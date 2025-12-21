Alex Vinatzer può entrare tra i primi 7 di gigante? Serve fare corsa su Tumler nella World Entry List

La stagione in corso di svolgimento ha proposto tre slalom maschili valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino: Levi il 16 novembre, Gurgl il 22 novembre, Val d’Isere il 14 dicembre. L ‘annata agonistica di Alex Vinatzer tra i pali stretti è andata in crescendo: non ha completato la prima manche in Finlandia, ha chiuso in 19ma posizione in Austria, si è regalato un pregevole quarto posto con una grandiosa rimonta in Francia. L’azzurro, che ha sempre gradito questa disciplina salendo sul podio in tre eventi del massimo circuito internazionale itinerante (fu terzo a Zagabria e a Madonna di Campiglio nel 2020, secondo a Kitzbuehel lo scorso 26 gennaio), si è nel frattempo distinto anche in gigante: ottavo a Soelden, quinto a Copper Mountain, secondo a Beaver Creek, ottavo in Val d’Isere. 🔗 Leggi su Oasport.it

